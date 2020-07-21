Луцкого террориста задержали

Луцкий террорист задержан правоохранителями. Произошло это после того, как к автобусу подъехала БМП со спецназом. Также был виден взрыв гранаты. Трансляцию этого показали в прямом эфире.
Заложник покинули автобус в сопровождении бойцов спецназа.
Всех пассажиров луцкого автобуса, которых взял в заложники «Максим Плохой», освободили.
Перед этим президент Владимир Зеленский записал видео, которое требовал этот человек.
«Фильм „Земляне“. Смотреть всем», — сказал он в видео, размещенном на своем эккаунте в Фейсбуке.
«Земляне» (англ. Earthlings) — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
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