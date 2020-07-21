Трамп сдает тесты на коронавирус по несколько раз в день

Президент США Дональд Трамп проходит тесты на коронавирус по несколько раз в день. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Президент — самый тестируемый человек в Америке. Он проходит тесты чаще, чем кто-либо, по несколько раз в день», — сказала она.

Позднее ее попросили уточнить, сколько именно раз в день он сдает тесты. «Его тестируют часто, я не буду зачитывать, сколько конкретно раз в день, но иногда это происходит чаще одного раза в день», — пояснила Макинэни.