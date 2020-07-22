В Украине 829 новых случаев коронавируса, Киев – антилидер по заболеваемости

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 829 новых случаев заболевания COVID-19, 973 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 16 умерли, сообщил сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Днем ранее,21 июля, сообщалось о 673 новых случаях заболевания Covid-19, 20 июля — о 651 инфицированных; 19 июля было зафиксировано заболевание 731 человека. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 60 995 человек, выздоровевших — 33 172, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 534 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 289 человек, что на 160 меньше, чем днем ранее.
При этом в Киеве зафиксированы 132 новых случая, столица стала антилидером по суточной статистике.
Во Львовской области — 124 новых больных за сутки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016