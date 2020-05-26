Стала известна дата возобновления футбольного сезона в Украине

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УАФ получила от Министерства здравоохранения Украины разрешение возобновить УПЛ 30 мая.
«Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая. Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований. Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований», — написал Павелко в Facebook.
В ближайшее время Исполком УАФ утвердит эту дату и календарь соревнований.
Чемпионат был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
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