Стала известна дата возобновления футбольного сезона в Украине

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УАФ получила от Министерства здравоохранения Украины разрешение возобновить УПЛ 30 мая.

«Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая. Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований. Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований», — написал Павелко в Facebook.

В ближайшее время Исполком УАФ утвердит эту дату и календарь соревнований.

Чемпионат был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса.