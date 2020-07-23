Трамп похвалил Путина, Эрдогана и Си Цзиньпина за острый ум

Президент России Владимир Путин обладает острым умом, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.

Говоря о когнитивных способностях, которыми должен обладать президент страны, Трамп отметил, что наличие острого ума является одним из ключевых факторов на такой должности.

«Могу вам сказать, что председатель Китая Си обладает острым умом, президент Путин обладает острым умом, у Эрдогана острый ум», — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что его соперник на выборах, демократ Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности, поскольку ему уже 77 лет, а президентство требует выносливости и психического здоровья.

Сам Трамп отметил, что ранее прошел такой тест. Он сообщил, что тот был сложным, но несмотря на это президент продемонстрировал хороший результат.

Ранее в июле бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент плохо готовится к переговорам с другими лидерами государств.

По словам Болтона, глава Белого дома не слушает своих советников, не читает материалы о планируемых к обсуждению вопросах и предпочитает говорить сам. Из-за этого он не способен на равных говорить с другими мировыми лидерами, в том числе, и с президентом России Владимиром Путиным, который, в свою очередь, всегда знаком с повесткой и понимает свои цели.