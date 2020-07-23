Войти
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
дружба народов
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
В Украине продлили карантин до 31 августа
официально
В Украине продлили карантин до 31 августа
Трамп сдает тесты на коронавирус по несколько раз в день
резонанс
Трамп сдает тесты на коронавирус по несколько раз в день

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

автопром
RSS

Tesla показала прибыль в четвертом квартале подряд

49
Tesla показала прибыль в четвертом квартале подряд

Американский производитель электромобилей компания Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получил прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.

Как следует из отчета компании, во втором квартале 2020 года прибыль Tesla составила $104 млн. Во втором квартале 2019 года компания зафиксировала $408 млн убытка. Однако начиная с третьего квартала того же года (+$143 млн) итоговые квартальные цифры находились в зеленой зоне.

Получении прибыли в течение четырех кварталов подряд открывает путь для включения акций компании в индекс S&P 500. Если это произойдет, отмечает WSJ, то крупные индексные фонды «наперегонки» станут включать акции Tesla в свои портфели.

Читайте также: Трамп похвалил Путина, Эрдогана и Си Цзиньпина за острый ум

Издание пишет, что пандемия поставила под вопрос способность Tesla достичь заявленной ранее цели — произвести 500 тыс. электромобилей за год, что на 36% больше, чем было выпущено в 2019 году. Однако Tesla от нее не отказалась, официально заявив, что выполнить эту задачу труднее из-за пандемии.

Tesla
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 июля 2020
Среда, 22 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016