Tesla показала прибыль в четвертом квартале подряд

Американский производитель электромобилей компания Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получил прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.

Как следует из отчета компании, во втором квартале 2020 года прибыль Tesla составила $104 млн. Во втором квартале 2019 года компания зафиксировала $408 млн убытка. Однако начиная с третьего квартала того же года (+$143 млн) итоговые квартальные цифры находились в зеленой зоне.

Получении прибыли в течение четырех кварталов подряд открывает путь для включения акций компании в индекс S&P 500. Если это произойдет, отмечает WSJ, то крупные индексные фонды «наперегонки» станут включать акции Tesla в свои портфели.

Издание пишет, что пандемия поставила под вопрос способность Tesla достичь заявленной ранее цели — произвести 500 тыс. электромобилей за год, что на 36% больше, чем было выпущено в 2019 году. Однако Tesla от нее не отказалась, официально заявив, что выполнить эту задачу труднее из-за пандемии.