Tesla показала прибыль в четвертом квартале подряд

Американский производитель электромобилей компания Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получил прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
Как следует из отчета компании, во втором квартале 2020 года прибыль Tesla составила $104 млн. Во втором квартале 2019 года компания зафиксировала $408 млн убытка. Однако начиная с третьего квартала того же года (+$143 млн) итоговые квартальные цифры находились в зеленой зоне.
Получении прибыли в течение четырех кварталов подряд открывает путь для включения акций компании в индекс S&P 500. Если это произойдет, отмечает WSJ, то крупные индексные фонды «наперегонки» станут включать акции Tesla в свои портфели.
Издание пишет, что пандемия поставила под вопрос способность Tesla достичь заявленной ранее цели — произвести 500 тыс. электромобилей за год, что на 36% больше, чем было выпущено в 2019 году. Однако Tesla от нее не отказалась, официально заявив, что выполнить эту задачу труднее из-за пандемии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016