ООН предлагает бороться с коронавирусом введением временного базового дохода

Срочное введение временного базового дохода для самых нуждающихся людей в развивающихся странах мира поможет, среди прочего, замедлить рост числа случаев заражения COVID-19, говорится в докладе Программы развития ООН, опубликованном на ее сайте.
«Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных социальных и экономических мер. Введение временного базового дохода для самых бедных людей в мире является одним из вариантов», — заявил администратор программы Ахим Штайнер.
Авторы доклада считают, что такая мера даст возможность почти трем миллиардам людей покупать еду и оплачивать расходы на здравоохранение и образование. Финансирование этой меры оценивается в $199 млрд в месяц, речь идет о 132 развивающихся странах.
Они отмечают, что помощь и планы восстановления экономик в мире после пандемии не могут быть предусмотрены только для крупных рынков и бизнеса. В то же время, базовый доход позволит правительствам развивающихся стран предоставить людям финансовую поддержку, чтобы они могли продолжить соблюдать изоляцию. Эта мера также призвана помочь местным экономикам стран сохранить на плаву малый бизнес в них и замедлить распространение коронавируса
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016