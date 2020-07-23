Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации

Украина хочет, чтобы идея обновления отношений Украины и ЕС была главной на саммите Украина-Евросоюз 1 октября, а также надеется провести фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации и устранить его возможные недостатки, чтобы облегчить дальнейшую координацию и интеграцию рынков, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Наш ключевой инструмент для имплементации реформ является Соглашение об ассоциации. Однако мы понимаем: мы живем в переменчивые времена, вот почему для нас важно сделать Соглашение об ассоциации даже более гибким, постоянно обновляя его. Мы хотим, чтобы эта идея обновления наших отношений была главной на саммите Украина-ЕС 1 октября этого года», — сказал он в ходе пресс-брифинга в Брюсселе в четверг.
По словам премьера, речь идет о нескольких приоритетах.
«Мы бы хотели провести фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации и устранить его возможные недостатки для того, чтобы облегчить нашу дальнейшую координацию и интеграцию наших рынков, усилить диалог о подписании Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, переключиться на новый этап нашего диалога относительно применения правил рынка ЕС в сфере телекоммуникаций в Украине и привлечь Украину к имплементации Европейского „зеленого“ соглашения», — подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что рассчитывает на поддержку партнеров Украины в ЕС.
В свою очередь исполнительный вице-президент Еврокомиссии по направлению «Экономика, работающая для людей» Валдис Домбровскис отметил, что Соглашение приносит результаты во многих сферах, и указал, что товарооборот Украины и ЕС достиг нового рекорда в 2019 году.
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