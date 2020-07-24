Под Киевом расстреляли бизнесмена

Киевского бизнесмена Игоря Плекана в четверг вечером расстреляли в автомобиле под Киевом, находящегося в салоне семилетнего сына киллеры отпустили, сообщили в программе «Надзвичайні новини» на канале ICTV в четверг вечером.

«44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в с.Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов», — сообщили в новостях.

По информации телеканала, в мужчину попало как минимум 4 пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене.

«Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше. И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно — ранения были смертельными», — сообщили на ICTV.

По словам жены бизнесмена, угрозы от неизвестных поступали регулярно, но Плекан все время ее успокаивал.

По информации телеканала, правоохранители уже имеют оперативные наработки, в ближайшее время ожидаются задержания фигурантов убийства.