В закон об игорном бизнеса внесли поправку, которой позволили размещать казино в менее престижных отелях

В финальном тексте законопроекта о легализации игорного бизнеса появилась норма о возможности располагать казино не только в 5-ти звездочных отелях, но и в 4-звездочных.
Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.
«Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента. Как так случилось? Очень просто. Была правка № 1804 от „Слуги народа“, ее подняли на подтверждение и ... 229 голосами „за“ учли. Откровенно говоря, не думаю, что это будо сделано намеренно, но как есть. Надеюсь, это дополнительное основание для вето, и ошибка будет исправлена», — пишет Железняк.
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