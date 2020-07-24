Войти
Разумков хочет на следующей сессии принять закон об оппозиции
инициатива
Разумков хочет на следующей сессии принять закон об оппозиции
Меры о прекращении огня на Донбассе одобрит «нормандская четверка»
мирный процесс
Меры о прекращении огня на Донбассе одобрит «нормандская четверка»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Правительство готово внести в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

875
Правительство готово внести в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что Кабинет министров Украины готов внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции.

«В ближайшее время правительство будет готов внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции на рассмотрение парламента. Сейчас наш фокус на лучшем внедрении этого законодательства, необходимо продемонстрировать на примерах в Украине, что такое законодательство эффективно работает», — цитирует Стефанишину пресс-служба вице-премьера.

По ее мнению, сегодня Украина на шаг ближе к ратификации Стамбульской конвенции, поскольку парламент предыдущего созыва уже принял законы, которые фактически вводят основные положения документа.

Ранее Стефанишина заявляла, что Стамбульскую конвенцию можно ратифицировать с оговорками относительно конкретных статей.

Как сообщалось, Министерство социальной политики Украины разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия в новой редакции с оговорками, что Украина оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции и не менять свое законодательство относительно институтов брака и усыновления.

В мае 2019 года руководители 24 дипломатических миссий в Украине констатировали уязвимость ЛГБТИК-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир) перед сексуальной дискриминацией, включая преступления на почве ненависти. Дипломаты также призывают Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека и соответствующий план действий, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и совершить другие необходимые шаги для обеспечения осуществления всесторонних антидискриминационных мер.

Читайте также: Разумков хочет на следующей сессии принять закон об оппозиции

Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение парламента 8-го созыва в ноябре 2016 года. Но поскольку законопроект не был принят в первом чтении за основу, и в связи с прекращением полномочий президента Украины, которым законопроект был внесен, в соответствии с ч.3 ст.105 Регламента Верховной Рады он был снят с рассмотрения 20 мая 2019 года, в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

В начале июня в ответе на петицию в Офисе президента заявили, что Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после предоставления Министерством иностранных дел Украины.

Ольга Стефанишина, Стамбульская конвенция
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 24 июля 2020
Четверг, 23 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016