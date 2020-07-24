Нацбанк раздал банкам еще 800 миллионов под 6% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу на тендере по рефинансированию на срок до 90 дней 24 июля удовлетворил заявки четырех банков на 816 млн грн под 6%.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе НБУ.

В целом, начиная с 30 апреля, регулятор провел 11 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 13,56 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ.

Вместе с тем тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 8 мая по 10 июля регулятор провел три тендера по рефинансированию на срок до пяти лет на общую сумму 9,71 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, 31 июля состоится следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию, а 14 августа — по рефинансированию на срок от года до пяти лет.