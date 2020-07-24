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Нацбанк раздал банкам еще 800 миллионов под 6% годовых

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Нацбанк раздал банкам еще 800 миллионов под 6% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу на тендере по рефинансированию на срок до 90 дней 24 июля удовлетворил заявки четырех банков на 816 млн грн под 6%.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе НБУ.

В целом, начиная с 30 апреля, регулятор провел 11 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 13,56 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ.

Вместе с тем тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 8 мая по 10 июля регулятор провел три тендера по рефинансированию на срок до пяти лет на общую сумму 9,71 млрд грн.

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Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, 31 июля состоится следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию, а 14 августа — по рефинансированию на срок от года до пяти лет.

НБУ, рефинансирование
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 16 минут назад

UA . В ЄДИНІЙ ІСНУЮЧІЙ В ПРИРОДІ ІСТОРИЧНІЙ БАТЬКІВЩИНІ РУСІВ КИЇВСЬКІЙ РУСІ НЕМА НІ ОДНІЄЇ НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНОЇ РАДІОСТАНЦІЇ ВСІ СТАНЦІЇ ВБИВЦІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАТРІОТІВ ПЕРЕТВОРЕННЯМ РУСІВ НАЦИСТАМИ ГЕББЕЛЬСАМИ ПУТІНИМ ТРАМПОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ В СТАДО СВИНЕЙ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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