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Госбюджет за 6 месяцев сведен с дефицитом почти в 19 миллиардов

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Госбюджет за 6 месяцев сведен с дефицитом почти в 19 миллиардов

Как сообщила Государственная казначейская служба на сайте в пятницу, заимствования за этот период составили почти 263 млрд грн, в том числе 259,4 — по общему фонду, что в целом соответствовало плану.

Внешние заимствования составили 109,33 млрд грн, из которых 105,8 млрд грн — по общему фонду, что также соответствует заложенным ожиданиям, свидетельствуют данные Госказначейства.

В то же время погашения составили 156,16 млрд грн, в соответствии с планом.

Доходы госбюджета за указанный период достигли 519,39 млрд грн, в том числе по общему фонду 450,9 млрд грн при плане в 489,33 млрд грн.

Расходы в январе-июне достигли 536,9 млрд грн, в том числе по общему фонду 480,07 млрд грн при запланированных 530,75 млрд грн, указывает ГКСУ.

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Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы — 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

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Пятница, 24 июля 2020
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