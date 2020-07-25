Украинский экспорт в Египет за 2019 год вырос на 44,8%

Экспорт украинских товаров в Египет за 2019 год вырос на 44,8%, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«За прошлый год экспорт украинских товаров на египетский рынок вырос на 44,8%», — написал Боднар в Twitter.

Он отметил, что Египет является ключевым экономическим партнером Украины на Африканском континенте.

Кроме того, он совместно с послом Египта обсудил инвестиционные перспективы.