Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай заражения коронавирусом

Медики во Вьетнаме выявили первый за три с лишним месяца случай заражения коронавирусом внутри страны. Об этом сообщил в субботу исполняющий обязанности министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонг на заседании Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
«Это первый случай заражения коронавирусной инфекцией внутри страны с 16 апреля», — сказал и. о. руководителя Минздрава. Он сообщил, что заболевший — 57-летний житель центрального вьетнамского города Дананга. Обстоятельства его заражения устанавливаются.
На заседании было также отмечено, что еще у двух граждан, вернувшихся во Вьетнам из России 17 июля вывозным рейсом «Вьетнамских авиалиний», подтверждено заражение коронавирусом. Ранее у 16 других пассажиров этого рейса уже было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией.
С учетом последних данных по заразившимся и выздоровевшим во Вьетнаме за все время с момента обнаружения 23 января первого случая заражения коронавирусом были установлены 416 инфицированных. За минувший период 365 человек полностью вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей находится 51 заболевший. На обсервации продолжают оставаться чуть более 11,8 тыс. человек.
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