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Резников прокомментировал нежелание РФ гарантировать перемирие на Донбассе

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Резников прокомментировал нежелание РФ гарантировать перемирие на Донбассе

Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников отмечает, что Российская Федерация не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима устойчивого прекращения огня на Донбассе, но при этом прекрасно знает, что несет за это ответственность, и подвергается санкциям за невыполнение Минских соглашений.

«Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И, в том числе, санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений», — сказал он в агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не должна становиться гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является стороной в конфликте.

Резников указал, что есть четкая информация от украинских военных и разведчиков, что все вооруженные формирования, находящиеся сегодня на оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины, является частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

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«Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня — Ред.). Они просто его никогда не покажут, и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что „вооруженные формирования ОРДЛО“ — это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году», — подчеркнул он.

Алексей Резников, прекращение огня, отношения с Россией
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