Луческу покинул «Динамо» через четыре дня после назначения

Румынский специалист Мирча Луческу заявил, что оставляет пост главного тренера киевского футбольного клуба «Динамо».

Свое решение 74-летний Луческу в интервью gsp.ro объяснил нежеланием работать в атмосфере враждебности: назначение бывшего главного тренера донецкого «Шахтера», состоявшееся четыре дня назад, фанаты «Динамо» восприняли в штыки.

«К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с „Динамо“ (Киев). Я благодарю семью Суркисов за доверие и приглашение, но не могу находиться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы ультрас, чья поддержка так нужна команде во время матчей», — сказал Луческу.

Он отметил, что «никогда не был трусом».

«Я принимал спортивные вызовы. Доказательством этому служат переходы из „Галатасарая“ в „Бешикташ“ или из „Динамо Бухарест“ в „Рапид Бухарест“ с болельщиками, которые находятся в серьезном соперничестве, но честные, которые встретили меня с надеждой и с которыми мне удалось выиграть титулы в этих странах», — сказал Луческу.

«Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба», — заявил также он.

Луческо отметил, что его приход в киевское «Динамо» «не имеет никакого отношения к зарплате».

«Деньги были моей последней заботой», — сказал он.

«Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную, непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных», — заявил специалист.

Украина стала для Луческу богатой на титулы страной. Под его руководством донецкий «Шахтер» восемь раз выиграл чемпионат Украины, семь — Суперкубок Украины, шесть — Кубок Украины. Кроме того, сезон-2008/09 ознаменовался для «Шахтера» выигрышем Кубка УЕФА. В «Шахтере» он работал с мая 2004 по май 2016 года.