У советника Трампа по национальной безопасности обнаружили COVID-19

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Дональда Трампа.
О заражении О’Брайена также передают Reuters, Blooomberg и CNN со ссылкой на свои источники.
Позднее телекомпания CNBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщила, что у О’Брайена «умеренные симптомы» болезни и он продолжает руководить работой Совета национальной безопасности по телефону из дома.
«Риск заражения президента или вице-президента отсутствует», — заверили в Белом доме.
Politico отмечает, что О’Брайен стал самым высокопоставленным сотрудником администрации Трампа, заразившимся COVID-19.
По данным Bloomberg, О’Брайен не выходит на работу с прошлой недели. Агентство отмечает также, что коронавирус у О’Брайена был выявлен после семейного праздника.
По данным CNN, О’Брайен, занявший пост советника президента по национальной безопасности в сентябре 2019 года, недавно вернулся из поездки в Европу, в ходе которой общался с чиновниками из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Когда он в последний раз встречался с Трампом, неизвестно. Согласно официальным данным, их последнее совместное появление на публике произошло более двух недель назад — 10 июля Трамп и О’Брайен вместе посещали штаб-квартиру Южного командования вооруженных сил США в Майами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016