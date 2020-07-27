У советника Трампа по национальной безопасности обнаружили COVID-19

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Дональда Трампа.

О заражении О’Брайена также передают Reuters, Blooomberg и CNN со ссылкой на свои источники.

Позднее телекомпания CNBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщила, что у О’Брайена «умеренные симптомы» болезни и он продолжает руководить работой Совета национальной безопасности по телефону из дома.

«Риск заражения президента или вице-президента отсутствует», — заверили в Белом доме.

Politico отмечает, что О’Брайен стал самым высокопоставленным сотрудником администрации Трампа, заразившимся COVID-19.

По данным Bloomberg, О’Брайен не выходит на работу с прошлой недели. Агентство отмечает также, что коронавирус у О’Брайена был выявлен после семейного праздника.

По данным CNN, О’Брайен, занявший пост советника президента по национальной безопасности в сентябре 2019 года, недавно вернулся из поездки в Европу, в ходе которой общался с чиновниками из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Когда он в последний раз встречался с Трампом, неизвестно. Согласно официальным данным, их последнее совместное появление на публике произошло более двух недель назад — 10 июля Трамп и О’Брайен вместе посещали штаб-квартиру Южного командования вооруженных сил США в Майами.