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Кандидатуры на должность «аграрного» министра пока нет

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Кандидатуры на должность «аграрного» министра пока нет

Отдельное Министерство аграрной политики появится не раньше сентября, когда начнет работу Верховная Рада, кандидатур на должность министра пока нет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга на ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», сообщает Укринформ.

«Кандидатур (на должность министра агрополитики — ред.) нет. Министерство появится. Когда? Это решение должно быть привязано и к кандидатуре, и к решению Верховной Рады. Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября, то очевидно, мы разделение министерств делать не будем», — сказал Шмыгаль.

В то же время он отметил, что решение о выделении Минагрополитики является принципиальным и его создание — только вопрос времени. «Решение принципиальное о том, что агросфера должна иметь свое министерств, оно существует, принято. Поэтому вопрос во времени, в людях, в качествах», — отметил Премьер-министр.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Впоследствии появилась информация о возможности отделения Министерства аграрной политики от Минэкономики после завершения земельной реформы.

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В начале июля 2020 года Президент Владимир Зеленский сказал, что рассчитывает, что в Украине максимум в сентябре появится «аграрное» министерство и будет назначен министр.

Сейчас министром экономики, торговли и сельского хозяйства является Игорь Петрашко.

МинАПК, Денис Шмыгаль
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