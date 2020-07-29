Большинство украинцев поддерживают ВНО

67,4% украинцев поддерживают внешнее независимое оценивание (ВНО) как систему поступления в вузы, свидетельствуют результаты исследования социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, поддерживают ли респонденты внешнее независимое оценивание как систему поступления в вузы, 67,4% ответили, что безусловно поддерживают или скорее поддерживают, 13,6% — безусловно не поддерживают или скорее не поддерживают, а 19% затруднились ответить на вопрос.

Также на вопрос, согласны ли опрошенные с утверждением, что ВНО ставит всех в равные условия, 68,6% ответили, что согласны, 14,2% — не согласны, а 17,1% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос, согласны ли респонденты с утверждением, что ВНО уменьшило уровень коррупции при поступлении в вузы, 60,4% ответили, что согласны с этим, 18,8% — не согласны, а 20,8% затруднились ответить на вопрос.

Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.