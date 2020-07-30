В мире уже более 17,1 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 30 июня в мире зафиксировали более 17,1 миллиона случаев коронавируса COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
Как отмечается, в целом с 17 187 414 случаев COVID-19 670 201 - летальный, 10 697 976 человек выздоровели. 1% или 66 390 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.
Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.
Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (4 568 037), Бразилия (2 555 518) и Индия (1 584 384).
За ночь зарегистрировано 10 441 новый случай, из них 5 752 - в Мексике и более тысячи - в Казахстане и Боливии.
Также с начала новых суток в мире в результате пандемии коронавируса умерли 635 человек, наибольшее их количество приходится на Мексику - 485.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016