В мире уже более 17,1 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 30 июня в мире зафиксировали более 17,1 миллиона случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Как отмечается, в целом с 17 187 414 случаев COVID-19 670 201 - летальный, 10 697 976 человек выздоровели. 1% или 66 390 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (4 568 037), Бразилия (2 555 518) и Индия (1 584 384).

За ночь зарегистрировано 10 441 новый случай, из них 5 752 - в Мексике и более тысячи - в Казахстане и Боливии.

Также с начала новых суток в мире в результате пандемии коронавируса умерли 635 человек, наибольшее их количество приходится на Мексику - 485.