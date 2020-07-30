Трамп не хочет защищать Германию от России

Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что не понимает, почему Соединенные Штаты должны защищать ФРГ от России.
«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защищать Германию от России? Что это вообще такое?» — написал американский лидер на своей странице в Twitter, комментируя решение о выводе части воинского контингента США из ФРГ.
При этом он вновь упрекнул Берлин в том, что ФРГ тратит, на его взгляд, недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. «Помимо этого, Германия плохо выполняет свои обязательства по 2-процентным взносам для НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии!» — добавил президент США.
Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Останутся в ФРГ при этом максимум 25 тыс. военных.
15 июня Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. Президент США неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Глава Белого дома потребовал от всех стран — участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.
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