Кабмин ожидает падения ВВП на 14% по итогам II квартала

Кабинет министров ожидает падения ВВП в апреле-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 14%, указано в проспекте еврооблигаций Минфина.

Согласно документу, такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.

При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.