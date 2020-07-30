Кабмин ожидает падения ВВП на 14% по итогам II квартала

Кабинет министров ожидает падения ВВП в апреле-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 14%, указано в проспекте еврооблигаций Минфина.
Согласно документу, такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.
При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.
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