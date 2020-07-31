В Украине с 1 августа вводят «кассовые аппараты в смартфоне»

В Украине начинается первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для физических лиц — предпринимателей. С 1 августа вводится возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2021 года начнется второй этап — использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц — предпринимателей станет обязательным.

С 1 апреля 2021 года начнется третий этап — применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для физических лиц — предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов деятельности.

Напомним, Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства финансов применение программных РРО и утверждение форм и содержания расчетных документов.

Отметим, принятые Верховной радой 20 сентября 2019 года законы внесли коренные изменения в систему администрирования налогов и использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Тогда же налоговая предоставила разъяснение об отличиях программных РРО от обычных кассовых аппаратов.

Обычные кассовые аппараты в виде коробок, которые печатают чеки, в которые вмонтированы батарейки, часы, также можно использовать и в дальнейшем. Но параллельно появляется возможность использования программных РРО в смартфоне.

Планировалось внедрение программных РРО с 1 апреля, но из-за карантина срок перенесли на 1 августа.