В Украине с 1 августа вводят «кассовые аппараты в смартфоне»

В Украине начинается первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для физических лиц — предпринимателей. С 1 августа вводится возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2021 года начнется второй этап — использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц — предпринимателей станет обязательным.
С 1 апреля 2021 года начнется третий этап — применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для физических лиц — предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов деятельности.
Напомним, Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства финансов применение программных РРО и утверждение форм и содержания расчетных документов.
Отметим, принятые Верховной радой 20 сентября 2019 года законы внесли коренные изменения в систему администрирования налогов и использования регистраторов расчетных операций (РРО).
Тогда же налоговая предоставила разъяснение об отличиях программных РРО от обычных кассовых аппаратов.
Обычные кассовые аппараты в виде коробок, которые печатают чеки, в которые вмонтированы батарейки, часы, также можно использовать и в дальнейшем. Но параллельно появляется возможность использования программных РРО в смартфоне.
Планировалось внедрение программных РРО с 1 апреля, но из-за карантина срок перенесли на 1 августа.
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