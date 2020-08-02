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Бывший претендент на пост президента Беларуси Цепкало уехал в Киев

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Бывший претендент на пост президента Беларуси Цепкало уехал в Киев

Экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы и в настоящий момент находится в Киеве, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

«Валерий Цепкало уже находится в Киеве», сказал Урбан.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд жалобу отклонил.

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24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси. В этот же день Цепкало заявил, что, помимо российской столицы, он намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в Беларуси в Украине, в ЕС и США.

Беларусь, выборы, Валерий Цепкало
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