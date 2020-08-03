Суд запретил АМКУ разделять азотный бизнес Фирташа

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета о принудительном разделении группы компаний Ostchem в части производителей азотных минеральных удобрений «Северодонецкий «Азот», «Ривнеазот» и «Азот» (Черкассы).

Об этом говорится в сообщении Group DF.

«29 июля 2020 года решением Хозяйственного суда г. Киева были полностью удовлетворены исковые требования компаний «Ривнеазот», «Черкасский «Азот» и «Северодонецькое объединение «Азот» (все входят в азотный бизнес Group DF) к АМКУ о признании недействительным решения АМКУ № 598-р «О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, наложении штрафа и принудительном разделении», — сказано в нем.

По результатам оценки предоставленных истцами доказательств, суд принял решение в пользу предприятий азотного бизнеса Group DF.

Отмечается, что истцы доказали беспочвенность выводов АМКУ о том, что предприятия азотного бизнеса группы занимали монопольное положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 годах и злоупотребляли этим положением.