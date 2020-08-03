В Киеве полицейские начали переговоры с очередным террористом

Полицейская операция начата в Киеве в понедельник после того, как в помещение банка в бизнес-центре «Леонардо» на углу улиц Владимирской и Хмельницкого вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО „Универсал Банк“ (Шевченковский район, помещения бизнес-центра „Леонардо“) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию», — написал Геращенко в Facebook в понедельник.

По его словам, введена в действие специальная полицейская операция «Гром».

«Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться», — рассказал замглавы МВД.

Геращенко также обратился с просьбой к киевлянам и гостям города в ближайшее время обходить стороной район перекрестка улиц Хмельницкого и Владимирской.