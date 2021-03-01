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Бывший папа Бенедикт XVI заявил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет

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Бывший папа Бенедикт XVI заявил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет

Папа Римский на покое Бенедикт XVI подтвердил, что восемь лет назад принял решение отречься от Апостольского престола сознательно и не сожалеет об этом.

«Это было трудное решение. Но я принял его в полном сознании и полагаю, что сделал хорошо. Некоторые мои немного „фанатичные“ друзья до сих пор раздражены. Они не захотели одобрить мой выбор. Думаю о конспиративных теориях, которые за ним последовали... Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно. Но моя совесть чиста», — заявил почетный понтифик в беседе с руководством газеты Corriere della Sera, изложение которой издание опубликовало в понедельник.

В числе конспирологических теорий, которые появились после его отречения от престола, Бенедикт XVI упомянул громкий скандал Vatileaks, связанный с утечкой конфиденциальных документов понтифика, «заговор гей-лобби», а также нашумевшую историю с отрицавшим Холокост английским епископом Ричардом Уильямсоном, которого вместе с другими руководителями ультраконсервативного Братства святого Пия Х папа Римский вернул в лоно церкви в 2009 году.

В ходе беседы 93-летний Бенедикт XVI также подчеркнул, что «двух пап нет, папа Римский только один».

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Бенедикт XVI, который занимал Апостольский престол с апреля 2005 года, на консистории 11 февраля 2013 года неожиданно объявил о своем решении отречься от престола. Вечером 28 февраля того же года это решение вступило в законную силу. В настоящее время он проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.

Папа Римский, Бенедикт XVI
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