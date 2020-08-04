Украина разрешила экспорт средств индивидуальной защиты

Кабинет министров более не ограничивает экспорт средств индивидуальной защиты, сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом», — написал Качка в Facebook.

Он пояснил, что 1 августа истек срок действия запрета, а Минэкономики и Министерство здравоохранения приняли решение не продлевать его.