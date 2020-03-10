Торгпред Украины рассказал, как страна выиграет от коронавируса

Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка.
«Новая реальность логистики. Нас ожидает перенесение производства на внутренний рынок (правительство будет его защищать по полной программе) или на рынки, ближе к центрам производства (Украина для ЕС)», — написал Качка в Facebook во вторник.
При этом он уточнил, что это долгосрочные прогнозы. А пока что в условиях ограничения путешествий будет развиваться электронная коммерция, полагает торгпред.
«В классической промышленности будет игра на нервах: правительства будут защищать производителей, удешевлять сырье, бороться за рынки сбыта. Интенсивность использования всех мер торговой политики только удвоится», — указал Качка.
По мнению торгпреда, спрос на агропродукцию может возрасти в условиях глобальных карантинов, в целом он менее эластичен, нежели спрос на технику.
«В общем, роль продовольственной безопасности будет расти. Украина является важным субъектом глобальной продовольственной безопасности», — отметил он.
«Четвертый квартал прошлого года научил: слишком дорогая гривна убивает экспорт. Все крупные торговые страны уже играют в валютные поддавки, наперегонки удешевляя свою валюту. Это жестоко по отношению к гражданам, но спасает экономику. Нам нельзя допустить относительного удорожания гривны (хотя сегодня это и звучит смешно)», — считает торгпред.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016