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«ArcelorMittal Кривой Рог» в июле стал крупнейшим получателем бюджетного возмещения НДС

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«ArcelorMittal Кривой Рог» в июле стал крупнейшим получателем бюджетного возмещения НДС

Металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» в июле 2020 года поднялся со второй на первую строку списка крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), хотя по итогам месяца получил почти вдвое меньше — 573,7 млн грн против 977 млн грн в июне.

Согласно данным Государственной казначейской службы, за меткомбинатом с небольшим отрывом расположились Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) — 543,26 млн грн (477,25 млн грн в июне) и аффилированный с группой «Метинвест» Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича — 515,1 млн грн (597,44 млн грн).

Меткомбинат «Запорожсталь» из группы «Метинвест» несколько улучшил свой результат за месяц — 482,8 млн грн (451,3 млн грн), свидетельствуют данные Госказначейства.

Замыкает первую пятерку «Сантрейд», входивший в июне в тройку лидеров, — 337,4 млн грн (681,8 млн грн).

Десятку лидеров списка также составляют меткомбинат «Азовсталь» из группы «Метинвест» — 317,5 млн грн (451,3 млн грн), Днепровский меткомбинат — 312,06 млн грн (250,74 млн грн), Северный ГОК — 176,25 млн грн (181,9 млн грн).

Замыкают первую десятку ООО «Трансгрейнтерминал» — 171,9 млн грн, Управление ГКСУ в Печерском районе Киева — 150 млн грн, указано в данных казначейства (информация о возмещении в июне отсутствовала).

Агроэкспортер «Гленкор Агрикалчер Украина» открывает третью пятерку списка с показателем 149,9 млн грн возмещенного из бюджета НДС (данные о возмещении в июне отсутствуют).За ним расположились «Осидз Блек Си» — 142,33 млн грн (данные отсутствовали), «АДМ Юкрейн» — 139,05 млн грн (229,78 млн грн), «Олам Украина» — 114,38 млн грн (85,6 млн грн), Южный ГОК — 111,9 млн грн (283,2 млн грн).

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Свыше 90 млн грн бюджетного возмещения НДС получили две компании: Николаевский глиноземный завод — почти 93 млн грн и Побужский ферроникелевый комбинат — 91,2 млн грн (данные в июне отсутствовали).

Согласно данным ГКСУ, в целом бюджетное возмещение НДС в июле 2020 года составило 9,13 млрд грн по сравнению с 11,62 млрд грн в июне.

ArcelorMittal Кривой Рог, НДС
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