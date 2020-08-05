В Турции после открытия курортов резко увеличилось число заболевших

В Турции за последнее время резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом написал в Twitter глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Он сообщил 4 августа, что в стране впервые за долгое время серьезно увеличилось число зараженных. Министр заявил, что страна должна объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса, в особенности недопустимо, чтобы его провоцировали праздничные или выходные дни.

По данным турецкого Минздрава, на 4 августа в Турции выявили 1083 новых заболевших. Всего в стране зарегистрировали 234 934 зараженных.

3 августа в стране зарегистрировали 993 новых случая, 2 августа — 986 случаев и 1 августа выявили 997 новых больных.