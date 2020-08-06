Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына

Третий сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай придерживается оппозиционных взглядов, рассказал журналист Дмитрий Гордон, который ранее взял интервью у главы соседней страны.
«Он оппозиционно настроен к власти вообще», — заявил украинский журналист, передавая слова Лукашенко.
Журналист пообещал позже опубликовать интервью на своем Youtube-канале.
Лукашенко, по словам Гордона, не хотел бы видеть своего сына на посту президента в будущем. Также Гордон подчеркнул, что у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, он ездил с отцом в разные страны и общался со многими чиновниками.
Журналист пояснил, что Лукашенко согласился на интервью с ним также из-за сына. Президент рассказал, что Николай смотрит все выпуски передач журналиста и попросил отца прийти на интервью. Это первый раз, когда президент Белоруссии дал интервью программе на Youtube.
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