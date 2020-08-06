Фокин вошел в состав делегации Украины в контактной группе

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин будет работать в составе украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил в четверг президент Владимир Зеленский.
«С Леонидом Макаровичем Кравчуком будет работать и господин Фокин, и вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко (первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины — Ред.), то есть у нас достаточно мощная группа», — сказал он журналистам во время своей поездки в Донецкой области. Зеленский добавил, что в связи с усилением состава делегации ожидается увеличение количества переговоров и встреч по поводу урегулирования конфликта на Донбассе.
Ранее Леонид Кравчук, который 30 июля был назначен новым главой делегации Киева и сменил на этом посту Леонида Кучму, сообщил о планах включить в ее состав первого премьера Украины Витольда Фокина. Он, по словам Кравчука, мог бы заняться налаживанием коммуникации с людьми неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
87-летний Фокин был главой правительства в первые годы президентства Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины, а в ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины. 30 сентября 1992 года Фокин подал в отставку. После него эту должность занял Кучма.
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