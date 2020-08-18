Зеленский официально назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина, он назначен первым заместителем главы украинкой делегации Леонида Кравчука.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ № 327/2020 Зеленский подписал 18 августа.
Витольд Фокин отмечает, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ.
«Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе Минской Трехсторонней контактной группы», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Фокин указал, что он и другой первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников будут иметь отдельные участки ответственности каждый.
Фокин заявил, что считает за честь принять участие в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. «Помочь моей стране в тяжелой и очень важной работе считаю большой честью. Я очень хорошо понимаю специфику этой многоплановой работы. Я хорошо знаю Донбасс», — подчеркнул он.
По его словам, он будет работать в эффективной команде под председательством первого президента Украины Леонида Кравчука.
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