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«Слуга народа» Холодов вытесняет из Украины крупнейшие иностранные компании ради личной выгоды, - СМИ

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«Слуга народа» Холодов вытесняет из Украины крупнейшие иностранные компании ради личной выгоды, - СМИ

Буквально через месяц после заявления Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе о так называемых «инвестиционных нянях» для крупных инвесторов президенту пришлось гасить громкий скандал с компаниями, являющимися крупнейшими налогоплательщиками в Украине — «Филип Моррис», «Бритиш Американ Тобакко», «Джей Ти Интернешнл» и «Империал Тобакко» в совокупности приносят бюджету ежегодно более 50 млрд гривен. Причиной скандала стали законодательные инициативы представителя президентской партии «Слуга народа» Андрея Холодова. «Апостроф» объясняет, в чем состоит суть конфликта, и кто такой Холодов, о котором до недавнего времени широкой публике ничего не было известно.

По данным «Апострофа», Холодов имеет отношение к появлению в законопроекте № 1049 правки об ограничении торговых наценок для оптовых продавцов в размере 7%, а для розничных — 13%.

«Холодов и Ко объясняли это необходимостью ограничить монополиста-дистрибьютора компанию „Тедис“. Однако, как показало исследование Лига.Бизнес, безусловным выгодополучателем стали бы розничные торговцы сигаретами — тот самый бизнес, которым, согласно журналистским расследованиям, занимается Холодов», — пишет издание.

Расследование, на которое ссылается «Апостроф», провели журналисты программы «Схемы», которые обнаружили непосредственную связь с Холодовым розничных сетей Т-Киоск и А8 — крупнейших розничных торговцев табачными изделиями. По их данным, именно он является конечным бенефициаром компаний ТОВ «Киев маркет солюшн», ТОВ «Виктрум» и ТОВ «Интертабако», через которые осуществляется розничная торговля сигаретами.

«Также он проявил себя как ярый противник идеи передать право уплаты некоторых налогов от розницы к производителям», — пишет «Апостроф». Речь идет о 5% налоге, который должен поступать в местные бюджеты, но на практике, чаще всего, не платится в полном объеме.

А на заседании рабочей группы с участием представителей международных компаний Холодов фактически угрожал табачникам национализацией.

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На основании данных журналистов «Схем» НАБУ в декабре 2019 года в отношении Холодова открыло производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Фигурант направил главе НАБУ Артему Сытнику депутатский запрос с требованием дать информацию о ходе расследования, за что уже НАЗК начало против него свое производство по подозрению в коррупции и использовании статуса депутата в личных интересах.

коррупция, Андрей Холодов
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