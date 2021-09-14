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Совладелец BF&GH Travel Retail показал, как депутат Холодов искажает факты о торговле алкоголем

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Совладелец BF&GH Travel Retail показал, как депутат Холодов искажает факты о торговле алкоголем

Народный депутат Андрей Холодов манипулирует цифрами и искажает статистику продаж алкогольных товаров в пунктах пропуска на границах Украины. Об этом в блоге на Лига.Бизнес написал совладелец BF&GH Travel Retail и издатель Forbes в Украине Артур Гранц.

«Несколько дней назад народный депутат от партии «Слуга народа» Андрей Холодов опубликовал в своем Facebook, на его взгляд, сенсационную информацию: в ряде магазинов беспошлинной торговли «процветает фиктивная торговля алкоголем». Поскольку в своем «разоблачении» он упоминал компании, к которым я имею отношение: BF&GH Travel Retail и «Дьюти Фри Трейдинг», то считаю нужным отреагировать на его заявление», - комментирует бизнесмен.

Гранц указывает на тот факт, что приведенные Холодовым цифры значительно превышают данные Государственной пограничной службы. К примеру, депутат утверждает, что через «Порубное» в апреле 2020 года прошло 245 человек, а на самом деле – 3 900, в мае – 485 вместо 4 900, в июне – 972 вместо 6 600 и т.д.

По оценке бизнесмена, сенсационные заявления Холодова о «черном» рынке и покупке 30 л алкоголя каждым выезжающим построены на искаженных данных. При этом депутат даже неправильные данные подает манипулятивно: колонка «февраль» с 596 272 человек на графике Холодова выглядит меньше, чем «январь» с 65 786 человек.

Кроме того, Гранц напомнил, что в период карантина люди старались ограничивать количество контактов и посылали одного человека от транспорта в магазин, чтобы купить «на всех».

«Рост есть. Но «сенсационный» показатель в 30 литров на каждого покупателя многократно завышен. А «ковидное» увеличение продажи алкоголя объясняется естественными причинами», - пишет Гранц.

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Он также опроверг заявление депутата о «магазинах, которые не платят налоги»: «Компания «Дьюти Фри Трейдинг», которую упоминает в своем заявлении Холодов, в 2020 году заплатила в государственный и местные бюджеты 78 млн грн, а за восемь месяцев 2021-го уже 58 млн грн».

Бизнесмен подчеркнул, что украинским политикам следует научиться отвечать за свои слова, если мы хотим жить в правовом государстве с рыночной экономикой.

алкоголь, Андрей Холодов, Артур Гранц
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