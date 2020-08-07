СБУ заявила о непричастности к обыскам у бизнес-партнеров и родственников Корбана

Служба безопасности Украины не принимала участия в обысках в домах лиц, связанных с бизнесменом Геннадием Корбаном, сообщило управление СБУ в Днепропетровской области.

«Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые сегодня проводит ГФС (Государственная фискальная служба Украины — Ред.) у представителей коммерческих структур в Днепре, связанных с публичными фигурами в том числе», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В СБУ подчеркнули, что служба действует исключительно в пределах заданий и полномочий, определенных действующим законодательством.

6 августа Корбан заявил, что сотрудники СБУ вместе с работниками налоговой полиции провели обыски в домах его бизнес-партнеров, друзей и родственников. Корбан подчеркнул, что «это 125 обыск за последние два месяца» и связал обыски со своими политическими симпатиями к партии «Пропозиция».