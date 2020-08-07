Состояние Марка Цукерберга превысило $100 млрд

Состояние главы компании Facebook Марка Цукерберга превысило $100 млрд. Об этом в пятницу свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров, составленного агентством Bloomberg.
По его данным, Цукерберг стал третьим человеком в рейтинге, чье состояние превысило $100 млрд. Выше него в списке расположились глава американской корпорации Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).
Как сообщает Bloomberg, за 2020 год Цукерберг заработал более $22 млрд.
Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. По сведениям специалистов компании, более 2,7 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.
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