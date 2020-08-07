Войти
Лукашенко назвал пандемию политической и экономической войной
соседи
Лукашенко назвал пандемию политической и экономической войной
Зеленский считает несправедливыми нападки на чиновников времен Януковича
позиция
Зеленский считает несправедливыми нападки на чиновников времен Януковича

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

Дубинский рассказал, как можно добраться с Троещины до центра Киева за 30 минут

210

Строительство метро на Троещину — бесперспективный проект в краткосрочной перспективе. Вместо этого городу нужна разветвленная трамвайная сеть.

Такое мнение на своем YouTube-канале озвучил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Городу не нужно метро на Троещину, тем более, что этот проект стоит, как годовой бюджет Киева. Нужно просто объединить трамвайные и железнодорожные пути, как это сделано в большинстве стран Европы. Инфраструктура у нас есть, подвесная система тоже. Да, требуется вложение денег, но в десять раз меньше, чем на строительство метро. Для этого нужно запустить трамвай, который по ж/д-путям будет выходить на правый берег, соединить его со скоростным трамваем, следующего через Нижний и Верхний Вал, вокзал и прямо на Борщаговку», — объяснил Дубинский.

Таким образом за 30 минут с Троещины можно добраться до центра столицы.

«Но это никому не нужно, так как невыгодно — ведь люди вместо 24 гривень из-за двух пересадок, которые они платят сейчас, будут платить всего 8 гривен. Также нынешней власти невыгодно замещать маршрутки общественным транспортом, ведь там крутятся наличные, которые невозможно учесть и которые потом оседают в карманах киевских „решал“ Кличко», — считает он.

Читайте также: У Кличко со стройплощадки Подольско-Воскресенского моста украли 12 новых вант

Кроме того, по словам нардепа, мэр тормозит введение электронного билета, поскольку этот проект позволит эффективно мониторить: какое количество льготников воспользовалось услугами «Киевпасстранса».

«Кличко реализовывает проект вот уже 5 лет, но не может этого сделать, потому что сразу станет понятно, сколько потрачено денег из городского бюджета на провоз льготных категорий», — рассказал Дубинский.

Троещина, Александр Дубинский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 7 августа 2020
Четверг, 6 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016