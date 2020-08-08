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«Укрзализныця» снова останавливает поезда в Луцке и Тернополе

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«Укрзализныця» снова останавливает поезда в Луцке и Тернополе

«Укрзализныця» с 8 августа в связи с ослаблением карантинных мер возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе и постепенно восстанавливает остановку пригородных поездов.

Как сообщила пресс-служба компании, указанное ограничение отменено для поездов: № 41/42 сообщением «Днепр-Трускавец», № 98/97 «Ковель-Киев», № 88/87 «Ковель-Новоалексеевка», № 12/11 «Одесса-Львов», № 81/82 «Киев-Ужгород», № 49/50 «Киев-Трускавец», № 136/135 «Черновцы-Одесса», № 108/107 «Одесса-Ужгород», № 110/109 «Львов-Херсон», № 86/85 «Львов-Новоалексеевка», № 715/716 «Киев-Львов».

Так, билеты в указанные города можно приобрести в кассах или онлайн.

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Также с 8 августа восстановлено остановку в Луцке и Тернополе пригородных поездов, а с 9 августа будет восстановлена остановка пригородных поездов.

«С 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь», — говорится в сообщении.

Тернополь, Луцк, УЗ
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