Зеленский считает коренными народами Украины крымских татар, караимов и крымчаков

Президентский законопроект о коренных народах (№ 5506) определяет понятие «коренного народа» и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.
Текст законопроекта, зарегистрированного в Верховной Раде 18 мая, обнародован на сайте парламента.
Согласно законопроекту, «коренным народом» является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства.
Проект закона также определяет гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.
Законопроект гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.
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