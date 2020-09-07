За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили перемирие

За минувшие сутки, 6 сентября, ситуация на Донбассе обострилась, российские наемники дважды нарушали установленное 22 июля 2020 перемирие, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020», — говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в понедельник.
В частности, очередями из автоматического станкового гранатомета российские наемники обстреляли позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему вовремя оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Причепиловки на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
Кроме того, за прошедшие сутки российские наемники дважды осуществили провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.
«С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения», — констатировали в штабе.
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