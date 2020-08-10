Во Львовской области пришлось открывать дополнительные больницы

Загруженность коек в медучреждениях первой волны в Львовской области превышает 50%, открываются медучреждения второй волны для больных COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
"Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Львовская область перешла порог 50% загруженности коек медучреждений первой волны. Мы начали открывать больницы второй волны",- сказал он.
Степанов также отметил, что Минздрав продолжает наращивать мощности в борьбе с COVID-19.
"Мы продолжаем наращивать мощности. Тестирование увеличилось с 200 в день в апреле до более 15 тыс. сейчас. В больницах второй волны есть 10,237 тыс., из них 851 реанимационных коек, 1,442 тыс. аппаратов ИВЛ. Мы существенно увеличили количество аппаратов ИВЛ, более 800 дополнительно установили. Увеличили количество коек с кислородом. Увеличиваем количество закупок средств индивидуальной защиты. Для этого используем ресурсы госбюджета, а также закупку по программе Всемирного банка совместно с Минздравом 1,2 млн тест-систем и оборудование для лабцентров",- сказал он.
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