Во Львовской области школы перевели на дистанционное обучение

Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла ряд решений по ужесточению карантинных мер, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

В частности, с завтрашнего дня все школы области до 5 февраля переводят на дистанционное обучение, кроме учреждений профтехобразования, детских садов и специальных учебных заведений.

Также с 26 января запрещается прием посетителей в развлекательных учреждениях, плановая госпитализация в медучреждениях, кроме определенных законом случаев.

Также вступает в силу ограничение на перевозку пассажиров в общественном транспорте — не больше 50% от плановой заполняемости.

Также в сообщении указано, что в случае, если рост заболеваемости не будет остановлен, то с первого февраля отдельным решением комиссии могут ввести дополнительные ограничения: запрет на работу рынков, кроме продовольственных, на прием посетителей кафе, ресторанами и барами, кроме работы на вынос, прием посетителей в развлекательных учреждениях, в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах, а также проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортмероприятий и матчей игровых видов спорта без зрителей, и мероприятий по аттестации и оценивания качества образования.

Ранее сообщалось, что Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС перевела на дистанционное обучение учеников 5–11 классов школ города.