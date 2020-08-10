Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин направил в понедельник поздравление в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщило агентство БелТА.

«От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Белоруссия обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства», — отмечается в послании.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей. Такие предварительные данные обнародовала в понедельник глава ЦИК страны Лидия Ермошина.