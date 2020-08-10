Кравчук озвучил «красные линии» переговоров по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук перечислил «закрытые темы», которые никогда не будут обсуждаться во время его председательства в украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией», — подчеркнул он в интервью «Обозревателю».

Это вопросы суверенитета, соборности и независимости Украины. По словам Кравчука, они даже не будут вноситься в повестку дня.

«Это вопросы нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях. Я сразу скажу (как только участники переговоров попытаются поднять вышеупомянутые вопросы — ред.): тема закрыта, не о чем говорить », - заверил глава делегации.

По мнению Кравчука, существует три варианта установления мира в Донбассе: «Мы видим, что это надо сделать путем переговоров — раз, путем дискуссий — два, путем компромиссов — три. И путем соответствующих уступок».