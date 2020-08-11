Затонувший танкер «Делфи» поднимут за частные деньги

Затонувший у побережья Одессы нефтяной танкер «Делфи» поднимут без использования государственных средств, подготовительные работы уже начались.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Работы по судноподъему будет выполнять ООО „Краншип“, а ООО „Бруклин-Киев“ выступило с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны », - заявил министр.
Криклий объяснил, что при выборе подрядчиков было 2 важных критерия — способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков.
Также он сообщил, что 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП «АМПУ», ООО «Краншип» и ООО «Бруклин-Киев».
«Бруклин-Киев» — крупнейший частный стивидор Одесского порта, принадлежащий бизнесмену Юрий Губанкову. Несколько лет назад состояние Губанкова оценивалось в 40 млн долларов.
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