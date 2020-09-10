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Танкер Delfi убрали с одесского пляжа

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Танкер Delfi убрали с одесского пляжа

Танкер Delfi, затонувший возле одесского пляжа, подняли и отбуксировали, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем», — написал он на своей странице в Фейсбуке в четверг утром.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый уточнил, что транспортировка танкера с городского пляжа Дельфин началась на рассвете с помощью плавкрана и буксиров.

«Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение светового дня судно уже должно быть перемещено в порт Черноморск. Специалисты частных компаний, государственные службы работали круглосуточно, чтобы наконец убрать затонувший танкер. Спасибо за командную работу», написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

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Куцый выразил надежду на успешное завершение финального этапа ликвидации.

Владислав Криклий, Delfi
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