Танкер Delfi убрали с одесского пляжа

Танкер Delfi, затонувший возле одесского пляжа, подняли и отбуксировали, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем», — написал он на своей странице в Фейсбуке в четверг утром.
Глава Одесской ОГА Максим Куцый уточнил, что транспортировка танкера с городского пляжа Дельфин началась на рассвете с помощью плавкрана и буксиров.
«Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение светового дня судно уже должно быть перемещено в порт Черноморск. Специалисты частных компаний, государственные службы работали круглосуточно, чтобы наконец убрать затонувший танкер. Спасибо за командную работу», написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.
Куцый выразил надежду на успешное завершение финального этапа ликвидации.
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