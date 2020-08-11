В Беларуси за сутки задержали более двух тысяч человек

Ведомство отмечает, что 10 августа различные интернет-ресурсы разместили призывы собраться в этот день в центральной части населенных пунктов страны для участия в несанкционированных мероприятиях и МВД приняло «необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности».
«Всего по стране задержаны более 2 тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что в ночь с 10 на 11 августа очаговые сборы граждан зафиксированы в ряде городов, наиболее массовые — в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В воскресенье и понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Беларуси сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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